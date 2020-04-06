民進黨立委郭國文今日於立院民進黨團辦公室召開記者會表示，行政院近日為防疫紓困加碼至1兆500億，但卻沒有針對防疫補貼、振興措施給予減稅，因此將提案修法「紓困振興特別條例第3、第9條修正案」，以及「所得稅法第4條修正案」，未來政府所給予的紓困措施，一律免納所得稅。

郭國文指出，近日基層有許多聲音反應，過往的政府在補助之餘，仍會對補助金課稅。而過去規定補助金必須課徵個人所得稅5％、企業課徵營業所得稅20％，如果不修法，等於是政府補助100塊，又會收回最多20塊。

郭國文認為，除了紓困特別條例外，也要修正「所得稅法」第10條，凡是政府給予個人或企業的補助，都不該被課徵所得稅和營業稅。

財政部賦稅署副署長李怡慧回應，行政院於4月2日臨時院會已經通過紓困特別條例修正案，將新增第9條之1，明定受新冠肺炎疫情影響，而領取政府方法的獎勵、補助，都可免納所得稅，且現行補助及津貼都適用免納稅範圍內。

(中時 )