銜接台中市大里、南區的南門橋因橋梁老舊且寬度不足，市府預計斥資改建，但因橋下有處湧泉、常有居民來此洗衣，再加上位於南門橋旁的「舊吊橋橋墩」已有百年歷史，地方期盼能保留；建設局強調，舊吊橋墩未在施工範圍內，但洗衣槽及親水空間可能受到波及。
南門橋最早為吊橋型態，興建於日治時代，到1958年才改建為混凝土，是台中市大里、南區居民往來重要通道，有感於橋梁老舊、橋寬僅14.4米，每到上下班時間總成為交通壅塞瓶頸點，台中市府爭取中央1.1億元補助，預計下半年動工改建。
市議員李天生說，南門橋旁有座「舊吊橋橋墩」，是有百年歷史的文史遺跡，相當具有保存價值；而位於祥興里橋墩下的洗衣槽因水質乾淨、湧泉終年不枯竭，附近居民常來此洗衣，已成為現今少見的景觀，盼同時保留舊橋墩、洗衣槽與南門里親水空間。
祥興里長黃春海、南門里長邱鴻章都希望保留橋墩下的洗衣槽與親水空間。黃春海說，目前三河局以圍籬封住橋梁上方的河川土地，影響洗衣民眾出入，盼開設通道讓他們通行。
市府新建工程處指出，依目前規畫，舊吊橋橋墩不在施工範圍內、應得以保存，但洗衣槽及親水空間已列入工程範圍內，施工期間可能受波及，但在完工後會協助修復。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。