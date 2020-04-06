台中市銜接大里區與南區的南門橋橋下有處湧泉，水質清澈，是有名的洗衣槽，市議員李天生盼橋梁改建時能保存。（林欣儀攝）

銜接台中市大里、南區的南門橋因橋梁老舊且寬度不足，市府預計斥資改建，但因橋下有處湧泉、常有居民來此洗衣，再加上位於南門橋旁的「舊吊橋橋墩」已有百年歷史，地方期盼能保留；建設局強調，舊吊橋墩未在施工範圍內，但洗衣槽及親水空間可能受到波及。

南門橋最早為吊橋型態，興建於日治時代，到1958年才改建為混凝土，是台中市大里、南區居民往來重要通道，有感於橋梁老舊、橋寬僅14.4米，每到上下班時間總成為交通壅塞瓶頸點，台中市府爭取中央1.1億元補助，預計下半年動工改建。

市議員李天生說，南門橋旁有座「舊吊橋橋墩」，是有百年歷史的文史遺跡，相當具有保存價值；而位於祥興里橋墩下的洗衣槽因水質乾淨、湧泉終年不枯竭，附近居民常來此洗衣，已成為現今少見的景觀，盼同時保留舊橋墩、洗衣槽與南門里親水空間。

祥興里長黃春海、南門里長邱鴻章都希望保留橋墩下的洗衣槽與親水空間。黃春海說，目前三河局以圍籬封住橋梁上方的河川土地，影響洗衣民眾出入，盼開設通道讓他們通行。

市府新建工程處指出，依目前規畫，舊吊橋橋墩不在施工範圍內、應得以保存，但洗衣槽及親水空間已列入工程範圍內，施工期間可能受波及，但在完工後會協助修復。

(中時 )