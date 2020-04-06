現年29歲的大陸田徑跳高名將張國偉宣布退休了，理由不是染上新冠肺炎，而是他自認為已經跳不動了，果決的選擇退役一途。

張國偉在2011年橫空出世，在全國錦標賽以2.28公尺的高度奪冠，2013年再以2.32公尺改寫朱建華保持27年的全國室內紀錄，2015年摘下鑽石聯賽奧斯陸站冠軍，以及北京世錦賽亞軍，並且跳出2.38公尺的個人最佳成績，距離朱建華保持的室外2.39公尺全國紀錄只有1公分差距。

張國偉除了在田徑場上有出色成績外，他的肢體動作更是一絕，2015年起只要每次完成跳躍成功之後就會使出「白鶴展翅」的招牌動作，加上他人高腿長，因此這個動作讓他迅速竄紅。

2016年張國偉在里約奧運預賽的時候遭到淘汰，此後一蹶不振，2019年在沒能得到國家體育總局的同意私自外出接洽商演活動，導致被國家隊開除了一段時間。

今年2月29日張國偉在義大利的一場室內邀請賽以2.28公尺得到亞軍，外界以為他有機會跳出2.33公尺的東京奧運參賽標準，張國偉原本豪情萬丈的表示希望能成為第一位跳出2.40公尺以上高度的華人，沒想到這個願望始終無法達成，只能遺憾的畫下句點。

(中時 )