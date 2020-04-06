將軍區苓和國小學童上演防疫小學堂，表演生動。(莊曜聰攝)

新冠肺炎疫情持續，日前還有學校因為出現感染案例而停課，引發家長與師生不安，台南市將軍區的在地企業用實際行動支持校園防疫，特別捐贈1000個

隨身瓶的消毒噴霧，分別提供將軍區7所國中小及公所人員使用，6日在區公所舉行捐贈儀式，感謝企業用心。

將軍區的泰禾塑膠捐贈千瓶消毒噴霧，今天由將軍區區長洪聰發、將軍國中小校長等人代表受贈並頒發感謝狀，泰禾塑膠董事長林高生也親自到場。

捐贈儀式由將軍苓和國小學童演出「防疫小學堂」，用生動活潑的表演，提醒在場來賓居家檢疫的重要性，以及正確勤洗手與脫戴口罩的方法，台南市長黃偉哲對學生的防疫觀念讚譽有加，還幫忙學生拿麥克風，相當親民。

黃偉哲說，防疫工作要堅持，台灣才不會鎖國、封城，未來民生、經濟與觀光才能快速復甦，對於校園防疫，將規畫停課不停學的線上學習、補教招生電子化及停止出借校園等因應措施，政府、企業、民眾必須齊心合作，才是對抗新冠肺炎的不二法門。

(中時 )