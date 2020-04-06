新北市勞工局推動「促進街友就業計畫」，永和區48歲街友阿平（化名），曾因鬥毆案件入獄，又不幸罹患肝硬化，長年在監獄、醫院兩頭跑，母親某次探病途中遇車禍喪命，讓阿平就此流落街頭，去年底在就業服務處輔導下，阿平重返職場，從事清潔相關工作，盼能扭轉漂泊人生。

新北市就服處表示，阿平年輕時經營當舖，生活圈複雜又有酒癮纏身，母親逝世後，無法諒解的家人與他斷絕聯繫，開啟他無家可歸的生活。

去年在社工協助下，流浪3個多月的阿平住進街友中途之家，就服員媒合他參與職業訓練班，指導各項清潔技巧、機具操作等技能，老師還帶著他到職場實習，提供更多求職面試建議。

為期2週的職訓課程結束，阿平好不容易找到一份清潔相關工作，初期卻困難重重，除了交通、餐食是一筆開銷外，肝硬化也讓他工作時經常感到疲倦，就服員除了籌措生活補助支應，社工也協助他穩定就醫。

新北市就服處指出，目前阿平已穩定工作3個月，正在戒除酒癮，希望能進一步幫他脫離街友生活，自行租屋並開啟獨立人生。

「盼能重獲新生！」阿平說，非常懊悔過去所做的荒唐事，盼能重新開始、獲得家人認同，感謝就服員一路陪伴，帶給他重新出發的動力。

新北市勞工局表示，新北市推動「促進街友就業計畫」，針對有工作意願和能力的街友，提供衣著用品、求職交通金、臨時工作津貼等補助，同時持續追蹤已成功就業的街友，不僅要就業、更要穩定就業。

(中時 )