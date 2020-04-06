許多遊客為了一睹盛開的石斛蘭，專程前往。（張毓翎攝）

近日連非用餐時間也湧現人潮。（張毓翎攝）

餐廳業者在停車場等10處茄苳樹上，培植上千株石斛蘭。（張毓翎攝）

攀附在樹上方的粉色系石斛蘭，宛如瀑布傾瀉而下。（張毓翎攝）

受疫情影響，民眾外出用餐意願降低，許多餐飲業者生意急轉直下，若不敵虧損，只好暫時停業或歇業；不過，嘉義縣番路鄉下坑村的佳鄉庭園餐廳，近日連非用餐時間也湧現人潮，原來是庭院內茄苳樹上的石斛蘭正值花期，攀附在樹上方的粉色系石斛蘭，宛如瀑布傾瀉而下，景色十分壯觀。林姓負責人表示，年初團客大幅縮減，幸好上周花開後，散客明顯增加，業績稍微有回升。

林姓負責人回憶，她公公20年前在庭院種下數棵茄苳樹，之後透過友人介紹，得知石斛蘭適合寄生在茄苳樹，故試種了幾株，打算美化餐廳周圍環境，但公公在親眼見證這片繁花盛開的景象前，不幸過世了；為延續公公熱愛園藝的精神，如今在餐廳停車場等10處茄苳樹上，培植上千株石斛蘭。

每年清明節正是石斛蘭的盛開期，今年因氣候影響，花期提前1周報到，林姓負責人說，假設未來幾周天氣變化平穩，花期可至4月下旬，最怕豪雨後的豔陽，此時花瓣最容易凋謝；周一為餐廳的公休日，但6日上午陸陸續續就有不少遊客專程來賞花、拍照，有些人會向詢問中午用餐時段或訂位方式。

她說，3月明顯感受到疫情帶來的衝擊，以往都有許多客人包遊覽車到這裡吃飯、賞花，今年卻寥寥無幾，不過，在這個節骨眼，由於大家都不敢出國玩，拜這整區石斛蘭花瀑所賜，連假這幾天，發現來用餐的外地散客增加；但她提到，考量鄉內目前已有3間餐廳停業，待花季結束後，也擔心未來生意是否仍有起色。

(中時 )