日將實施逾30兆元的緊急經濟對策 17:212020/04/06 中時電子報 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本首相安倍晉三6日宣布，將實施事業規模達108兆日圓（約台幣30兆2千400億元）、約占日本GDP2成的緊急經濟對策，內容包括針對收入減少的家庭、中小企業將提供超過6兆日圓的現金補助，也將擴大民間融資為企業紓困。 (中時電子報) #實施 #日相 #安倍 #緊急經濟對策 #日圓 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本的「封城」與各國認知大不同 10:392020/04/06 國際 日相明將發布緊急事態宣言 16:452020/04/06 國際 國際熱門新聞 錢途茫茫！梅根哈利心慌了 - 國際 韓國首例！入境拒隔離 台女遭驅逐 - 時事 新冠高燒不退！英國首相強生驚傳入院 - 國際 她一出馬！川普竟願戴口罩了 - 時事 這家航空公司驚爆要求機師隱瞞染疫 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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