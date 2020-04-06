日本首相安倍晉三6日宣布，將實施事業規模達108兆日圓（約台幣30兆2千400億元）、約占日本GDP2成的緊急經濟對策，內容包括針對收入減少的家庭、中小企業將提供超過6兆日圓的現金補助，也將擴大民間融資為企業紓困。

(中時電子報)