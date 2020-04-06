泰山（1218）即將於5月21日舉行股東常會，龍邦（2514）依公司法172條之1小股東提案權，要求泰山解任董事伸揚投資法人代表人詹逸宏之董事暨董事長職務，同時，龍邦集團關係企業保勝投資則要求今年股東常會改選全體董事（含獨立董事）。

時序進入股東常會密集召開期，除了泰山有龍邦提出小股東提案權外，台灣鋼鐵要求台苯將108年度盈餘分配之現金股利提高至每股1元。台灣鋼聯表示，台茉最近3年度現金股利分配率皆達80％以上，108年度稅後每股盈餘為1.67元，但每股現金股利分配0.75元，現金股利分配率僅為45％，明顯低於最近3年的現金股利分配率，建請公司提高分配現金股利至每股1元，以回饋股東支持並維護股東之權益。據了解，台苯董事會已通過每股擬配發0.75元現金股利。

寶佳資產則是要求東元現金減資退還股東股款案。寶佳資產表示，為改善資本結構及提高股東權益報酬率，辦理現金減資退還股東股款，減資金額為新台幣19.68億元，消除股份1.968億股，減資比率為10％。

(工商 )