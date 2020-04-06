受到新冠肺炎疫情高燒不退影響，居家辦公、線上學習商機提前浮現，圓展（3669）指出，不光只台灣，連歐、美、亞洲的子公司也都有急單浮現，也連帶促成圓展3月營收出現雙成長。

圓展6日公告3月合併營收2.04億元，月增45.86％，年增24.43％，今年首季累計營收4.74億元，則呈年增2.09％。

圓展指出，最近受到新冠肺炎疫情影響，使得許多企業機構陸續採取居家辦公，已經深耕視訊會議市場多時的視訊產品，頓時成了企業溝通、團隊協作不中斷的好幫手，3月視訊會議產品不僅國內企業、機關團體需求頻繁，連歐、美、亞的子公司也有急單浮現。

另一方面，大型活動線上直播和學生停課在家線上學習，活動現場錄播和老師備課也因疫情延燒成為必然措施，使得圓展專業影音解決方案－自動追蹤攝影機與 PTZ 視訊攝影機3月的需求增加，都是圓展3月營收得以出現雙成長的原因。

(工商 )