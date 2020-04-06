清明連假結束後的第一個上班日，6日上午鹿港鎮防疫消毒隊就總動員到鹿港老街等景點街道和公廁、車站等地進行環境大消毒。（謝瓊雲攝）

清明節連續假期結束後的上班日，鹿港鎮防疫消毒隊6日上午總動員，自鹿港公會堂前老街開始逐一進行環境大消毒，讓所有商家住戶安心；親自上陣督導消毒作業的鹿港鎮長許志宏呼籲，鄉親們務必要做好個人防護措施，戴口罩、勤洗手，保持適當的社交距離，保護自己更維護他人安全。

鹿港小鎮是觀光重鎮，行政院環保署聯合縣市政府成立防疫消毒大隊，做為防範新冠肺炎的防疫尖兵，鹿港鎮公所也在3月27日成立鹿港鎮防疫消毒隊，

針對民眾出入頻繁的戶外公共區域、營業場所，包括：交通場站、人潮聚集民生熱點、學校門口家長接送區域、及民眾洽公機關等場所周邊環境，定期加強消毒工作。

許志宏表示，周一適逢清明連假結束後的第一個上班日，順應地方建議，在鎮內各景點及公共場域加強消毒防疫，因此排定日程出動防疫消毒隊，在公會堂、老街周遭、公廁等地，用稀釋的漂白水全面大消毒，希望消滅病毒、管控疫情，守護小鎮居民及遊客的健康安全。

(中時 )