新冠肺炎衝擊各企業，政院為落實貸款紓困執行面，政務委員龔明鑫今天表示，未來將由財政部、經濟部及金管會派「神祕客」至各銀行測試，看看申貸是否達到「寬一點、快一點、方便一點」的原則辦理。也放入 KPI考核中。

行政院下午舉行紓困振興方案記者會，說明融資貸款協助。政務委員龔明鑫表示，為協助中小企業，原融資貸款額度2000億元，將提高到1.5億元。中型企業同樣從8000萬元提高到5億元。

龔明鑫表示，中小企業除了原來經濟部1000億信保方案，中央銀行也加了低率2000億，所以共有3000億可紓困振興，中小企業門檻也放寬，原貸款只能到8000萬元，現在放寬到1.5億元。中型企業部分，有些貸款額度會超過1.5億元，因此在信保中加了2000億，至於超過5億以上中大型企業貸款，則以專案處理。若像航空紓困超過100億，就要以特別專案進行。

經濟部中小企業處長何晉滄表示，這次增加信用保證專款200億元，所以貸款家數原為3萬多家，可增加到10萬3000家企業可受惠。

針對新加坡等國發放現金補助，在野黨也呼籲發現金，龔明鑫表示，單純發現金不是好的方法，因為資源有限，政府希望幫助到需要的人，過去實施過消費券，因會產生替代消費 ，政府希望把錢用到需要的人身上。

金管會主委顧立雄也說，目前公民營銀行申貸共2033件，申請額度為304.3億元，目前已核貸407件，核准額度為61.6億。

(中時 )