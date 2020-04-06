律師赴北檢調案件資料遭拒 嗆聲找立委拜訪檢察長 17:272020/04/06 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 律師赴北檢調案件資料遭拒 嗆聲找立委拜訪檢察長(陳志賢攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 曾替某股市聞人打官司的陳姓律師，6日下午前往台北地檢署欲調閱其當事人提告的全部案件資料遭拒後，在北檢當眾嗆聲要找監委及立委「拜訪」北檢檢察長周章欽，引發好奇民眾圍觀。 陳姓律師是於今午下午前往位於北檢1樓的訴訟輔導科，調閱其當事人在北檢所提告全部案件資料遭拒後，陳嗆聲「沒有解決我的需求！」，要求北檢指派主任檢察官與他對話，亦遭拒絕。 之後陳致電北檢，揚言要找監委及立委來「拜訪」北檢檢察長周章欽。 (中時 ) #律師 #北檢 #調案 #遭拒 #嗆聲 #找立委 #拜訪 #檢察長 也許您會感興趣 推薦閱讀 銀行搶案陳姓搶匪 法院裁准收押 00:122020/04/02 社會 羅斯福號百人染疫 請求撤離遭拒 04:102020/04/02 國際大事 嗆聲不是青年民主 04:102020/04/02 時論廣場 失業救助 新北市爭取1千防疫職缺 15:152020/04/02 政治 遠航董座張綱維交保改裁收押 律師：將依法抗告 16:472020/04/02 社會 父母問「預立遺囑」變多 律師劉韋德：明明是親筆寫的，也可能無效 09:222020/04/05 社會 大陸維權律師王全璋獲釋 送回濟南老家 20:332020/04/05 兩岸 社會熱門新聞 鄭文燦發怒 中壢居檢男搭高鐵到台南 恐被罰100萬 - 社會 板橋驚傳男學生墜樓 曾傳簡訊給老師道別 - 社會 北市教育官員上班看A片打手槍 監視器全都錄 - 社會 斗六家樂福前警匪槍戰 2歹徒3警受傷 - 社會 在家深蹲也出事？他「上上下下」被老闆看光全因... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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