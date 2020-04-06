曾替某股市聞人打官司的陳姓律師，6日下午前往台北地檢署欲調閱其當事人提告的全部案件資料遭拒後，在北檢當眾嗆聲要找監委及立委「拜訪」北檢檢察長周章欽，引發好奇民眾圍觀。

陳姓律師是於今午下午前往位於北檢1樓的訴訟輔導科，調閱其當事人在北檢所提告全部案件資料遭拒後，陳嗆聲「沒有解決我的需求！」，要求北檢指派主任檢察官與他對話，亦遭拒絕。

之後陳致電北檢，揚言要找監委及立委來「拜訪」北檢檢察長周章欽。

(中時 )