1隻誤中陷阱受傷的穿山甲，在台東山區被人發現，保育志工呂縉宇開車後送到150公里外的屏科大保育類野生動物收容中心救治，參與救援的外地民眾對於這麼遙遠的距離難以置信，希望即將在池上設立的東部第1所大型野生動物救傷復健中心盡快實現，讓花東地區受傷的野生動物獲得即時醫療。

這隻在利嘉山區誤中鋼索陷阱的穿山甲，左後肢腫脹已壞死並發出臭味，保育志工先用生理食鹽水沖洗傷處，再把數以千計的蒼蠅卵和蛆用棉花棒挑掉，找個安全黑暗的箱子安頓，祝禱牠能撐過漫長的1夜。

汪姓民眾表示，當天將落難的穿山甲救援下山，經通報主管機，也聯絡了屏科大保育類野生動物收容中心，確定當晚都沒有人力支援，只好等到隔天由保育志工呂縉宇開了150公里車程，後送到屏科大，聽到這麼遙遠的距離，一旁幫忙的外地民眾難以置信。

「花東的野生動物需要1間醫院」，花東地區是許多野生動物的棲息地，卻都沒有專業的醫療中心，後送受傷的動物經長途跋涉，往往錯失醫療的黃金時刻。

汪姓民眾指出，民間社團《WildOne野灣野生動物保育協會》計畫在池上設立東部第1個大型的野生動物救傷復健中心，讓未來花東需要救援的野生動物都能得到即時在地醫療，也完成台灣野生動物救傷的最後1塊拼圖。

(中時 )