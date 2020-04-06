AMD宣布IBM Cloud最新裸機伺服器（Bare Metal Servers）將採用AMD第2代EPYC處理器，以強化其全球基礎架構。隨著AMD EPYC 7642處理器加入其雲端陣營，IBM的裸機方案能夠擁有更高的運算效能。這些新款裸機伺服器目前已上市，為IBM Cloud首款搭載AMD第2代EPYC的產品，專注於各種現代工作負載所需的運算能力與效能，其中包括資料分析、電子設計自動化、人工智慧，以及虛擬化與容器化（containerized）工作負載。

AMD全球資深副總裁暨資料中心與嵌入式解決方案事業群總經理Forrest Norrod表示，AMD第2代EPYC處理器提供至關重要的效能，滿足雲端服務供應商對關鍵工作負載的需求，其中包括核心數量、擴充性以及吞吐量。我們很高興將AMD第2代EPYC處理器的優勢延伸到IBM Cloud的全新裸機方案，協助客戶解決現今各種涉及密集運算的工作負載。

IBM雲端基礎架構服務部門總經理Satinder Sethi表示，藉由這些全新處理器，可以提供IBM Cloud客戶更多元的選擇與靈活性，挑選最適合的平台，以滿足當前要求最嚴苛的工作負載需求。

(時報資訊)