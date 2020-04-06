面對新冠肺炎疫的升溫，台灣房仲第一品牌永慶房屋為保護客戶和員工，自農曆春節之後就實施一連串防疫措施。4月清明連假國內各大景點清明節連假旅遊人潮爆量，中央疫情指揮中心針對各大景點緊急發佈「國家警訊」要求民眾保持社交距離、戴口罩，以避免疫情擴散。

昨（5）晚永慶房屋防疫小組也完成員工及同住者之連假出遊狀況盤點，並通知所有連假期間曾到訪「國家警訊」11個熱門景點者，從4月6日起至4月17日止改為「居家辦公」。

永慶房屋發言人謝志傑說明：「為確保客戶安全和服務不受影響，特別要求第一線經紀人拜訪客戶時須戴口罩，每日測量體溫，並勤洗手；店內亦備有酒精，提供客戶和同仁進行消毒，落實防疫措施。」。日前也已經正式啟動「異地辦公」機制，也將密切關注疫情發展，配合政府政策，採取必要措施。

身為科技房仲領航者的永慶房屋，一路創新線上看屋服務，從「網路看屋」、「行動看屋」、「影音看屋」，到最新的「智能看屋」，由於提前的數位佈局，也讓此次客戶服務不受疫情影響！

透過「實境找房」服務客戶不用出門就能在「買房前，先體驗生活圈」，結合Google街景功能，消費者在家就能透過手機、平板或電腦等裝置，漫步物件週邊生活圈，不僅街景一覽無遺外，也能掌握學校、交通、醫療機構、餐廳及商場等位置，充分了解生活機能；另外，720度屋內環景照片賞屋，較以往僅有照片能看到更多細節，幫助客戶快速過濾不適合的物件。若客戶需經紀人進一步解說，更可預約「實境Live賞屋-達人線上互動解說」服務，由經紀人在線上實際解說屋況，客戶不出門也能在家賞屋、看屋。

永慶早在農曆年節期間就成立防疫小組，即時掌握員工、同住親友的出遊行程，提供相關防疫資訊，即時取消年後團拜、店長會議、運動賽事等大型集會活動，並完成相關應變計畫，加強宣導要求同仁落實戴口罩、勤洗手、每日測量體溫，注意身體狀況，若有不適立即就醫。疫情期間，永慶房屋門市持續服務，除落實政府防疫工作外，更持續提供客戶便利的線上科技賞屋服務，讓客戶不出門也可在家看屋。

(中時電子報)