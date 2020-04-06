新冠肺炎疫情持續蔓延，台東有87個部落文化健康站，除了20個新站經原民會要求不開站以外，其餘67個文健站維持正常營運，縣長饒慶鈴6日走訪嘉蘭、金崙文健站，叮嚀老人家注意身體狀況，也期許文健站成為更全面性的部落防疫保護網。

疫情來勢洶洶，台東縣政府原民處表示，台東87個文健站，除了其中20個新站，經中央原民會要求暫時關站，改由照服員進行居家關懷訪視、送餐服務及環境打掃以外，其餘67站，在老人家的請求下，仍持續正常營運，但是若有發燒、感冒的老人家，就請他們回家，並由照服員進行居家訪視。

縣長饒慶鈴關心部落長輩健康，6日前往嘉蘭、金崙文健站探視老人家，轉贈牧心智能發展中心小朋友製作的口罩套，與原鄉的阿公阿嬤們一起玩桌遊，並為長者們打菜，由於疫情持續升溫，加上最近天氣多變化，老人家抵抗力較弱，饒慶鈴一再叮嚀長輩們多注意自己的健康。

饒慶鈴表示，部落長者都期待到文健站，不希望關站，但是為確保長者健康，縣府疫超前布署，3月分即動員各鄉鎮市社工員到各站進行母語防疫宣導，並發給各站照服員口罩，也配給各站廚工由岩灣技訓所自產的口罩套，希望讓防疫保護網更周全，共同守護部落長者健康。

(中時 )