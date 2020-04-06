物流司機到捐血中心送貨，竟偷搬走口罩3500片。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

55歲廖姓物流司機利用送貨之便，進台中捐血中心倉庫竊取1箱多口罩，多達3千500片，他竟將口罩回賣給捐血中心不知情的護理師等4人，共賣1千500片價格9千元，案經捐血中心發現口罩短少報案，根據監視影像才揪出竊賊竟是廖男，台中地檢署依竊盜罪將他起訴。

廖男是物流司機，常到台中捐血中心送血，發現倉庫內存放一批坊間供不應求的口罩，他在2020年2月6日上午駕駛貨車再到捐血中心送貨，自行進捐血室電腦桌上拿取倉庫鑰匙，直接上2樓開啟倉庫，竊取1箱多的口罩，共計3千500片，價值約6000多元。

廖男得手後即將口罩載離，他看準因疫情市面上口罩相當搶手，竟將贓物回賣給捐血中心不知情的護理師等人， 共有4人向他買了多達1500個口罩，總價約9千元，其他口罩，廖難自行留存。

捐血中心察覺口罩不翼而飛，調閱監視器影像才發現竊賊就是熟識的物流司機，怒而報警。台中地檢署檢察官陳振義偵結，依竊盜罪將他起訴。

(中時 )