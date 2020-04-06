中寮鄉串連南、北中寮的環鄉道路拓寬工程，從投22線接投26線總長度8.54公里，總經費13億元；其中，第1期工程自清水村到觀音亭長約2.4公里，預算達4億餘元，縣府將在明年底前取得用地並發包；環鄉道路全線預計2022年8月完工。

南投縣長林明溱，6日赴清水村集會所主持第1期工程說明會，包括中寮鄉長廖宜賢、民代祕書與村民都出席；林明溱說，中寮環鄉道路拓寬總經費高達13億元，第1期4億多元的工程，縣府就要籌措7700多萬元配合款，剩下的還要再配合1.8億多元，等於未來2年多，為了中寮鄉的道路拓寬，縣府就得砸下2.6億元。

林明溱表示，中寮鄉環鄉道路原規畫分3期拓寬，獲列前瞻計畫補助，加速為2期，且都要在2022年底以前完工，否則補助款將被收回！因此，希望鄉民，尤其是地主配合縣府，越快取得拓寬道路用地，就能越早動工，免除補助款被收回的壓力。

清水村長卓金棟等人，則希望縣府合理價購、補償道路用地及地上物，並一併將沿線易崩塌邊坡改善。

縣府工務處指出，縣府已將地上物補償費標準調高，也會依照實價登錄，平均算出最接近市價的購地金額，優先與用地地主「協議價購」土地，因為一旦順利百分百協議價購取得用地，將會比徵收減少許多流程與時間，可以加速全線完工。

(中時 )