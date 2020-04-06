倫元投顧分析師陳學進表示，台股6日開高走高，終場上漲155.11點，漲幅1.61％，收在9,818.74點，櫃買指數同步強彈，終場走揚2.16點，漲幅1.82％，以120.76點作收。三大法人方面，外資轉買22.11億元，投信續買5.95億元，自營商轉買9.95億元，惟外資於台指期貨市場上減碼4,965口多單，累計淨多單部位為46,152口，心態轉趨謹慎中性偏多。

俗話說：「解鈴人還須繫鈴人」，因此面對這波由新冠肺炎所引發的世紀災難，市場若欲復甦回穩，仍須視疫情何時能夠緩解。

然而投資人也無須過度擔憂，畢竟全球股市都已嚴重超跌，就算後市還要往下修正，至少也都會有「右肩反彈逃命」的機會，況且各國政府及央行救市計劃持續加大力度，只要疫情沒有出現「不可控」的情況出現，震盪反彈的格局仍可望持續。

此外，隨沙俄僵局有望結束，國際油價於清明連假期間也已回穩，伴隨歐亞各國新增確診病例趨緩，美國標準普爾500波動率指數（VIX）連12日走跌，種種利多都有利於股市持續作價反彈向上。

個股方面，本周納入投資組合的熱映，體溫量測需求強勁，股價強勢上攻，後市只要量價不失控，且未出現爆量不漲，大漲再創新高的機會仍可期待。

除防疫概念股外，其它包括華擎、技嘉、微星、和碩、圓剛、圓展、勤誠、原相、正崴、嘉基、宏捷科、穩懋、環球晶等個股也都陸續突破月線反壓，強勢大漲。因此在大盤震盪反彈的過程中，只要選對趨勢、產業及股票、報酬表現仍可期待。

(工商 )