永誠國際投顧分析師李忠興強調，防疫概念股為本周布局首選，6日包含熱映、紘康與松翰都攻上漲停板，即可獲得驗證。展望後市，預期本周加權指數上漲空間有限，短線宜聚焦3月份營收亮眼的個股。

他表示，在台灣清明連假期間，歐美股市回檔約3～4％，亞股則普遍小漲，原本6日亞股與台股應出現補跌，但因美國總統川普聲稱，國內數個疫情重災區的確診曲線似有平緩跡象，而疫情最嚴重的紐約州，5日因染疫而死亡的人數略低於前一天，為一周以來首度出現這樣的現象，使道瓊電子盤大漲逾800點，亦激勵台股6日上演反彈。

儘管川普說：「我們看到隧道盡頭的亮光。」不過，紐約州5日新增的死亡人數仍接近600人、新增確診人數則超過7,300例；西班牙單日增加確診逾6,000人，超越義大利成為全球確診人數第二高的國家；印度最大的貧民窟也傳出確診，疫情持續肆虐全球，沒有國家能置身事外，所以防疫相關個股，依然是盤面的焦點。

個股方面，本周納入投資組合的松翰，新冠肺炎疫情未見趨緩跡象，額溫槍MCU（微控制器）出貨暢旺。

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