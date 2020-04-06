金融市場受肺炎疫情衝擊續震盪，避險需求增溫下，統計過去一周債券ETF淨流入62.1億美元，以地區別來看，美國債券型ETF淨流入28.5億美元最多，全球債券ETF淨流入也有12.3億美元，新興市場債與新興當地貨幣ETF從淨流出轉為淨流入。

債券ETF的投資信評類別觀察，以投資等級債ETF轉為淨流入43.6億美元最多，反觀高收益債券ETF維持淨流出，但金額降至6.8億美元。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，近期金融市場的不確定性升溫，美國公債殖利率大幅下跌，避險交易盛行，這是金融市場歷史性的時刻，各資產間的高度相關，令市場大漲大跌，沒有太多的產業或區域能免於重挫。

愛德華．波克認為，然而市場消息面雖紛至沓來，但多元分散、主動式操作，尋找被低估標的，卻也是面對拋售風險性資產的時期，能找到具吸引力投資機會的方式。

(工商 )