大甲德化國小是台中市校園內唯一有二畝田的學校。（大甲區農會提供／陳淑娥台中傳真）

台中大甲德化國小選擇高難度「芋頭」作為食農敎育敎學作物，日前榮獲得台中市推動校園食農敎育特色績優學校，大甲區農會指導員張木生也擔任該校家長會長，積極爭取各方資源，在學園開闢食農敎育基地，更是本市校園內唯一有二畝田的學校。

大甲區農會推廣部輔導德化國小辦理食農敎育活動已進入第4年，讓「食農」、「食育」、「食安」在學校實踐深化並帶回家中，一直是農會及學校辦理食農教育目標，德化國小校長利佳龍感謝農會長期投入資源並結合在地青農，讓食農敎育推動資源整合更加完整。

大甲區農會指導員張木生也擔任該校家長會長，兩年來積極爭取各方資源，並由家長會及農會出資在學校開闢兩畝各150坪及100坪食農敎育基地，做為學生種植芋頭的輪作使用，其中一畝田在2月底已種下芋頭，另一畝則在4月1日分別種下西瓜及彩虹玉米，預計6月底採收。

農會也會配合四健敎育課程指導相關栽培病蟲害管理方式，並全程採用友善方式耕作，並將收成的西瓜及玉米回饋給社區的弱勢團體，共享有善耕作蔬果。

大甲區農會總幹事黃瑞祥表示，本會輔導的學校能獲得台中市推動校園食農敎育特色績優學校，於有榮焉，不僅每個小朋友學會如何吃的安心，更學會挑選安全的農產品，並把在學校所學，包括如何挑選有國家農產品標章認證蔬果方法帶回家與家人分享，支持國產在地安全健康的蔬果。

(中時 )