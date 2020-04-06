成功大學的大型會議室、大型講堂每個座位都新設專一的QR Code。（成大提供／洪榮志台南傳真）

成功大學大型會議室、大型講堂入座需先掃碼。（成大提供／洪榮志台南傳真）

國立成功大學啟動防疫4.0新措施，6日要求全校教職員工生，連假期間曾到過中央流行疫情指揮中心所示警的11個景點，即日起14天之內應進行自主健康管理，如有任何新冠肺炎相關症狀者即刻停止進入校園並立即就醫，無任何症狀者即日起7天內也不得進入校園及宿舍，應居家辦公或遠距教學，7天後若體溫正常且無任何新冠肺炎相關症狀，則可回校上班、上課，但仍需全時間配戴口罩。

因應清明連假對校園防疫工作的衝擊，成大啟動自今年2月以來的第4階段健康關懷問卷調查，目的在了解連假期間有無返鄉、掃墓、出遊、出入境等與密集人群的接觸活動，也針對假期間所搭乘的各類交通工具，以及是否造訪「國家細胞簡訊示警」所列的11個景點等資訊，予以必要掌握，以維護校園教研活動的正常運作。

此外，成大校園開放空間及共同教室、演講廳，連假期間也再次完成全面消毒。鑑於抗疫期程無法預估，成大的大型會議室、大型講堂每個座位，也都新設專一的QR Code，入座先掃碼，以建立更精準明確的足跡資料，以備未來因應防疫發展所需。

(中時 )