MASgicK臉書說明口罩濾材。（取自MASgicK臉書）

口罩標準。（取自MASgicK臉書）

黃士修在臉書質疑口罩變薄，並用口罩廠商臉書小編的計算公式，揭開口罩變薄真相。網友留言說，土條小心信箱被貼送達通知書啊！

黃士修日前曾經在臉書質疑，台灣號稱口罩國家隊生產的口罩，材質卻越來越薄。他今（6）日終於找到口罩變薄的可能性與合法性，因為MASgicK給了答案。

位於台北市內湖的製作口罩公司--美斯潔公司（MASgicK），公司代表人是曾任柯文哲市府顧問、時代力量不分區立委候選人第5名的翟本喬。

黃士修引述MASgicK臉書小編的說法，「小編還在加班，不過看到口罩越來越薄的新聞，就我對口罩技術的一點淺薄瞭解，應該是可能的，而且也是合法的。」

MASgicK臉書引用CNS 14774醫用面罩的規範要求，過濾能力是95%。他們家M25醫療級口罩，細菌過濾效率平均 98.98%，使用的濾材是25gsm (gram per square meter)的。N95等級口罩，細菌過濾效率大於99.9%，使用54gsm的濾材。

「別家」「若」只要達到規範要求的95%，只要16.5gsm 就夠了，所以口罩變薄是合法的。

MASgicK臉書指出，一噸的濾材如果做成 25gsm 的過濾層，可以做111萬個口罩；如果做成 16.5gsm 過濾層，可以做168萬個口罩。

黃士修說，口罩變薄是有道理的！而且合法。

黃士修引一個蘇聯式的政治笑話。在調查表上有這樣一個問題：「在執行總路線時你動搖過嗎？」拉賓諾維奇回答道：「我和總路線一起動搖。」因此，黃士修說，不用再嘲笑衛福部先說乾蒸口罩恐破壞結構，結果現在陳時中和唐鳳卻出來示範蒸口罩了。

黃士修強調，這篇的計算方法完全採用翟本喬的MASgicK公司的方法。他還說，他沒有質疑有什麼問題，因為他「和總路線一起動搖」！

網友笑稱，土條最近要小心信箱被貼送達通知書啊！

(中時電子報)