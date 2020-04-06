晶技(3042)因PC、網通及IoT等訂單湧入，且大陸廠區復工順利，3月合併營收回升到8.22億元，月增21.78%，為2019年11月以後單月新高，晶技表示，目前客戶訂單相當強勁，預估第2季業績有機會優於第1季，不過日系外資與歐系外資對晶技看法不同調，日系外資給予晶技「優於大盤表現」評等，歐系外資則維持「中立」。

受惠於日系廠商淡出部分產品，讓部分石英元件供給吃緊，晶技也在去年下半年調漲部分產品價格，並積極佈局2520以下小型化產品，目前小型化產品佔比已達40%，加上5G網通設備、手機及IoT客戶訂單強勁，讓晶技業績自去年下半年重回成長軌道，今年第1季更因大陸廠區生產較同業正常，業績未受新冠肺炎疫情影響。

晶技3月合併營收為8.22億元，月增21.78%，年成長40.84%，累計第1季合併營收為21.51億元，年成長32.55%。

晶技現有台灣、大陸寧波及重慶三個廠區，其中台灣以生產小型化新產品如：1008及5G相關產品為主，月產能約40KK，寧波廠以生產手機、網通及車用產品為主，包括：1210等產品，月產能約100KK，重慶廠則以生產IT及消費性產品為主，月產能約80KK，隨著大陸各地全面復工，目前晶技大陸廠區復工率幾乎已完全正常。

晶技表示，由於PC、IoT、網通及手機需求面相當強，預估第2季業績有機會優於第1季，儘管下半年不明朗，全年業績仍可望優於去年。

儘管晶技今年營運可望優於去年，日系外資與歐系外資對晶技看法不同調，日系外資認為，儘管最近因新冠肺炎(COVID-19)疫情不確定性增加，但晶技可望在今年實現強勁的盈餘成長，維持給予晶技「優於大盤表現」評等，歐系外資則認為，由於外在不確定因素增加，投資人宜等待更好的切入點，維持「中立」評等，目標價為50元。

(時報資訊)