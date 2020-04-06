新冠肺炎疫情在全球大發燒，第一線醫護人員人力吃緊，當局緊急號召退休醫護人員重返工作崗位，就連還沒畢業的醫學院學生也加入抗疫行列。當過醫生的愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）不落人後，投入醫護行列。他5日宣布，已重新註冊他的醫生資格，每週將花一天替病患看診，帶頭為防疫盡一份力，不像其他元首只會出嘴甚至扯後腿。他也是歐盟首位親赴前線抗疫的國家領導人。

瓦拉德卡的發言人表示，瓦拉德卡已在上月重新註冊，他希望能盡一己之力，儘管可能只是微不足道。瓦拉德卡出身醫生世家，2010年成為合格的全科醫生，2013年擔任衛生部長，棄醫從政。

41歲的瓦拉德卡帶頭示範，希望能鼓勵更多退休醫護人員重回工作崗位，舒緩第一線防疫人員的壓力。不過愛爾蘭政府也怕總理被感染，所以他會在特定地點進行看診。另外，他不會跟病患直接接觸，而是採遠距視訊看診，或是用電話提供醫療建議給看診的民眾。

他稍早前表示，愛爾蘭已為最壞的情況做好打算，而今每日新增確診病例有減少趨勢，「我們很高興民眾非常配合隔離的的措施。」

截至4月5日，愛爾蘭新增390例確診，確診人數累計4,994人，其中158人不治。以愛爾蘭不到5百萬的人口比例而言，疫情非常嚴峻。

(中時 )