隨著大陸企業逐步回復製造生產，原本因為新冠肺炎（COVID-19）疫情，導致中碳（1723）出貨大陸的碳材料，也在3月下旬逐漸恢復出貨，中碳此一作為電動車和鋰電池負極原料的介相石墨碳微球熟球，出貨量並已超越農曆長假前後的1月和2月。

中碳發言人黃初凱6日表示，中碳生產的介相石墨碳微球熟球市場，大陸占比相當高，但，自從新冠肺炎疫情爆發之後，因大陸封城、延後開工等影響，介相石墨碳微球熟球在大陸的訂單，曾經全面停止出貨。

所幸，隨著大陸企業逐步復工，恢復生產，中碳的介相石墨碳微球熟球，已經在3月下旬恢復出貨大陸市場，黃初凱指出，該產品主要是作為電動車和鋰電池負極材料，目前的出貨量，已經超越今年1月、以及2月的農曆長假前後。

中碳除了碳材料的銷售，包括苯在內的多項產品，也與國際原油價格連動，因此，受到國際原油價格近期的暴跌、暴漲，造成本業營收的不確定，不過，在轉投資的中鋼光能公司開始認列盈餘之後，轉投資收益未來將成為常態。

黃初凱表示，中碳持股約15％的中鋼光能公司，2017年已完成第1期31.15MW掛錶，並啟動售電營運，2018年和2019年，分別完成31.5MW和22MW掛錶。

他說，未來，風力發電所需的儲能設備，中碳的超電容活性碳，將是非常好的應用市場。

(工商 )