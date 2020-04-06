不動產代銷業者海悅(2348)包銷個案去化率佳，3月合併營收1.93億元，月增10％、年增195％，3月合併營收雙增，第一季合併營收達5.39億元，年增率180％。

海悅子公司「悅大建設」推出的微笑海悅案，銷售率已近75％，為感謝辛苦奉獻守謢台灣的防疫工作第一線人員，海悅以自建個案微笑海悅提撥新台幣500萬元予限量10戶房屋，作為購屋優惠回饋金，供第一線防疫人員、有購屋需求者，只要出示識別證件，即享購屋專屬優惠方案。子公司「海研建築」亦將近期正式推出新莊《海悅花園》，兩大建案預計分別於2021年、2023-2024年以完工認列挹注收益。且亦與知名建商達麗建設及新潤、亞昕建設，分別在台中與南港進行土地開發與推案，未來仍會持續與銷售理念契合的建商共同投資開發。

海悅說，依目前在手的北北桃竹包銷建案的預計推案時間與銷售表現來看，預期今年北台灣代銷業務仍是樂觀；此外，今年中南部代銷案將進入收成元年，目前公司手握的中、南部(台南與高雄)代銷案的總銷金額都超過百億元，後續南部還會有近10個建案接續登場，期啟動品牌外溢效應，預計去年並未有大幅營收貢獻的中、南部代銷業務，今年將會有明顯貢獻。

(時報資訊)