圓剛(2417)公布3月份合併營收為2.86億元，較去年同期合併營收年增22.64%，較上月合併營收月增48.57%。累計第一季合併營收6.63億元，較去年同期累計合併營收成長0.36%。

GlobalWebIndex的一份新報告，強調了在冠狀病毒大流行期間，消費者行為的變化。GWI在今年3月進行的一項針對1.3萬多名消費者的全球調查中發現，95％的消費者將更多時間花在家庭媒體消費上。在參與調查的13個國家中，超過50％的人正在觀看更多的流媒體服務，45％的人將更多時間花在消息傳遞服務上，將近45％的人將更多時間花在社交媒體上。有趣的是，超過10％的人還說他們正在創建和上傳視訊。

圓剛持有圓展(3669)約33%股權，圓展看好視訊會議市場成長空間，新推出雲端視訊會議攝影機方便易用、價格實惠。至於轉型為電競周邊大廠的圓剛，在原有遊戲直播市場，藉由新產品延伸的刺激，擴增營收。

(時報資訊)