防疫健康風潮興起，為提供消費者更多元的健康選擇，全家(5903)與長期合作夥伴「鮮乳坊」攜手，使用小農鮮乳入料製成4款鮮食、1款零食，全力搶攻「素材主義」商機。

新冠肺炎疫情帶動民眾健康意識抬頭，挑選使用好食材的料理成為消費者選擇的關鍵，根據東方線上調查，近兩個月薑黃、薑茶、咖哩、超級大麥成為熱門關鍵字，全家便利商店內部觀察，咖哩飯銷售亦較前期成長約10%，顯示對健康有益處的食材成為抗疫環境下新崛起商機。

根據國健署建議，防疫可多補充乳製品或使用乳品入菜增強身體抵抗力，全家便利商店與「鮮乳坊」自106年合作，由首間販售小農鮮乳的通路作為開端，緊接著推出合作商品，包括冰淇淋、蛋捲禮盒、餅乾，都創下不少討論度，其中於過年期間限量推出的「鮮乳坊手作蛋捲禮盒」，上市兩周完銷率達80%，成為另類的春節禮盒熱銷款；合作邁入第3年，看好健康趨勢帶動下，「全家」進階與鮮乳坊合作開發鮮食，以優質乳源製成多樣產品，保留最真實天然的營養與風味；即日起鮮乳坊牛奶霜淇淋搶「鮮」登場，4月8日起鮮乳坊小農拿鐵擴大全台販售，蒸箱甜點、泡芙首度登場，為提供消費者更多元的健康選擇，全力搶攻「素材主義」商機。

全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，根據觀察發現，便利商店為民眾購買早餐的首選通路之一，進一步觀察到家長為孩童健康著想，選購時往往會注意到成分、原料及營養價值，這次與長期合作夥伴「鮮乳坊」攜手，將優質安心的小農鮮乳入料，製成各種鮮食產品，包含泡芙、麵包、蒸箱甜點，提供更安心的選擇，預計將再掀起一波白色革命。

(時報資訊)