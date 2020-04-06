新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（6）中央流行疫情指揮中心召開2場記者會說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增10例新冠肺炎確診，9例為境外移入、1例為本土，本土個案365為未滿5歲男童，是案356的孫子，案356自美國返台後傳染給太太（案343）及孫子。截至目前為止，國內共累計確診373例確診，5例死亡，57人解除隔離。

◎案365就讀的北部公立幼兒園共有38人居家隔離，包含老師有6人、廚工3人同班同學29人。一般接觸者83人自主健康管理，包含老師8人、不同班學童85人，該幼兒園共4個班，即日起停課兩周。

◎境外移入個案中的案364、370、373與先前的案325、328、329皆搭乘同班機，總計10人確診，顯示該班機的感染風險相當高，4月2日已將全機人列入居家隔離。該班機為3/30自美國紐約飛台灣的CI011。

◎指揮中心宣佈，曾出入熱門旅遊景點、人潮擁擠的地方活動的民眾，務必實施14天的自主健康管理，避免出入公共場所，外出時務必配戴口罩，儘可能在家上班，有症狀禁上班上學。

◎指揮中心今表示，根據OIE世界動物衛生組織和世衛組織的資料，目前沒有證據顯示家禽動物會直接感染新冠病毒。但寵物是沾染到病毒還是真的受到感染，這需要讓農委會等機關知道。後續會請農委會做更詳盡的評估。

◎近期感染者紛紛出現腹瀉症狀，引起民眾擔憂，張上淳對此回應，一般沒有接觸史或旅遊史的民眾，出現腸胃道不適或下痢的問題無需過度恐慌；但對於有出國史卻有腹瀉問題的民眾，則得多加注意。

(中時電子報)