台北地院審理「三中交易案」，中投公司前董事長張哲琛的律師丁昱仁今針對檢方扣得的錄音檔，全盤否認證據能力，要求重新勘驗。法官無奈表示，錄音光碟總共82片，就算每週勘驗2片，也要至少10個月才能勘驗完成，恐延遲訴訟，要丁回去再與張溝通。

北院今傳喚前總統馬英九、張哲琛及中投前總經理汪海清到庭，對起訴事證的證據能力表達意見。張哲琛的律師表示，錄音譯文由檢察事務官轉譯，曾有判決見解認定屬傳聞證據，且被告、辯護人並在場，訴訟權被侵害，全盤否認有證據能力。

汪海清也否認部分錄音的證據能力，表示譯文的文字雖然正確，但註解、語氣的記錄有誤，擔心未來勘驗錄音後，檢方又提出新的意見，希望法官保留未來對其他錄音證據能力表示意見的權利。

馬英九及其辯護律師則不爭執證據能力，僅希望未來勘驗錄音時，法院能一併通知他們到庭。

檢方反駁，錄音譯文屬衍生性證據，若是須保密的監聽光碟，不會隨案移送，被告方無法調閱，確實會被認定為傳聞證據，但本案錄音是在汪海清家中扣得，檢方起訴時已隨案移送，被告方有充分時間調閱、檢驗。

此外，譯文經由司法官勘驗，就具有證據能力，檢事官做成譯文後，身為司法官的檢察官會重新對照、檢驗，效力等同法院審理的勘驗程序，且檢方偵查期間，已播放相當多錄音供張哲琛聆聽，張當時未對譯文表示意見。

法官則表示，爭執證據能力很簡單，只要幾頁書狀即可，但後續勘驗程序冗長，82片錄音光碟若每週勘驗2片，至少也要10個月才能完成，有延遲訴訟、速審法問題，希望辯護律師再回去與張哲琛溝通，庭末諭知候核辦。

(中時 )