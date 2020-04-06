近年科技與網路發展、電子商務帶動，民眾購物與消費型態改變，桃園實體店舖改走低總價小店風，台灣房屋統計，去年總價2,000萬以下店面交易量達424件，不僅成長了9％，創下五年來新高，更占全部店面交易量的76％，等於四件店面交易就有三件總價不到2,000萬元，儼然成為店面市場的交易主力。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，桃園市13區中有8個行政區的最高單價店面都是2,000萬元以內的低總價、小坪數店，顯示桃園低總價小店風盛行，因為自用需求且店面所處商圈只要夠精華、小坪數總價低，入手門檻容易，加上目前處於低利環境，成為買家搶購的關鍵原因。

實價登錄統計顯示，桃園去年成交最高單價的店面，多為總價不到2,000萬元的店面，例如桃園區中正路上以每坪127萬成交的中醫診所店面持分、中壢區九和一街「海華巴黎廣場」以每坪120萬元成交、出租給夾娃娃機業者店面等，總價分別為1,440萬、1,510萬元。

值得注意的是，除了小坪數、低總價店面成交量增，總價逾1億元的店面交易也增溫，去年桃園就有16件成交總價逾1億元店面交易，集中在桃園中正藝文特區、青埔地區以及龜山長庚三大商圈，桃園店面市場逐漸走向大小坪數及高低總價的M型化。

(工商 )