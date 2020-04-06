張韶涵5日在社群網站發文，透露近期以「雲錄製」方式錄影浙江衛視節目《天賜的聲音》，「雖然分隔兩地，卻無法阻礙對音樂的熱愛」；據了解，她最近都待在台灣工作，演唱會也受到新冠肺炎疫情影響延後或取消；她的經紀公司昨表示：「海內外目前己確定延後12場。」各地演出還不知道要延到何時。
張韶涵近年在海外各地舉辦的大型巡迴演唱會已累計52場，最新巡演「寓言」的相關話題閱讀量達近8億次，並於4個月內的演唱會相關話題，6度登上微博熱搜排行榜前列，成為近三年演唱會累計票房女歌手第一名，成績耀眼。
她去年底推出睽違三年新專輯《？》，實體專輯3月底在台灣開賣，銷售首週便傳捷報，成功登頂5大唱片銷售冠軍；擔任專輯創意總監及音樂製作人的她，以「做一張有溫度的好專輯」為理念，不局限任何形式，大膽突破傳統並融入創新元素。此外，新專輯珍藏版的封面與內頁設計，更運用熱感技術，要用手觸碰或加以升溫，才能顯現專輯全貌，充滿質感，且專輯中新歌〈因「我」而起〉的MV，日前更斬獲美國LAFA洛杉磯電影獎最佳MV，成功入選紐霍普電影節放映片。
(中時 )
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