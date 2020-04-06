花蓮市公所、環保局連假過後針對東大門夜市等人潮聚處進行全面消毒。（許家寧攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，疫情零確診的花蓮，清明連假4天湧入3萬多人，遊客擠爆花蓮東大門夜市，花蓮市長魏嘉賢面對連假後激增上百噸垃圾，還要進行消毒作業，坦言清潔隊人力吃緊，呼籲中央下次連假前先做好相關規畫，並即時撥用物資支援地方。

連假甫結束，花蓮市公所今出動2台消毒車、清潔隊員，在東大門夜市、花蓮車站，包括計程車停等區、客運總站等處消毒，晚間10點金三角商圈店家關門後，再完成鬧區人行道噴藥防治，由於清潔隊人力不足，就連割草組的隊員也都拉來支援。

魏嘉賢指出，中央疫情指揮中心透過「災防告警系統」發送訊息，針對11個景點發出警告，包括花蓮東大門夜市也是人潮警示景點，由於花蓮產業與觀光息息相關，每個家庭裡幾乎有一至二人從事觀光產業，也讓市民擔心是否透過接觸而被感染。

魏嘉賢說，一連四天連假，不少觀光客湧入花蓮，不免憂心隱性或無症狀者透過人群聚集的傳播，清潔隊偕同縣環保局一早展開市區防疫工作，在東大門、金三角商圈及火車站等鬧區，噴灑俗稱「漂白水」的次氯酸鈉，趕在一天內完成全面消毒。

市公所呼籲市民，無論從事哪個行業，一定要落實戴口罩、勤洗手，目前疫情未能緩解，且有長期抗疫跡象，各鄉鎮市公所恐將面臨物資及人力缺口的問題，也籲請中央政府連假來臨前，能夠針對疫情有相關的規範，不要在疫情嚴峻時才臨時因應。

(中時 )