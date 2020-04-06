◎北捷首罰 旅客未戴口罩硬闖

4月5日下午3時左右，一名年約30歲女性旅客於板南線國父紀念館站進站時未戴口罩，經勸導不聽並強行上車，台北捷運公司表示，立即通知捷運警察隊協助，後續由捷警及站務人員請旅客於台北車站戴上口罩，並陪同乘車從中山站離站。後續將於捷警隊取得該名旅客資訊後，交由台北捷運公司通報衛生單位，依照傳染病防治法開罰3,000元至15,000元。

◎確診童幼兒園停課14天 將依規定退費

新冠肺炎疫情持續擴大，中央疫情流行指揮中心今早宣布新增10名案例，其中本土案例365，為案343與案356的孫子，年紀只有4歲。指揮官陳時中指出，男童就讀的幼兒園除了立即大消毒，也將全校停課14天。

◎口罩可寄國外親人 指揮中心公布細節

為了考量現有不少國人在海外就學、就業，上周中央疫情指揮中心宣布自4月9日起開放民眾寄送口罩給海外的二親等內的親人，寄信人或收件人每2個月最多可以寄送或收到30片。

◎口罩實名制2.0 將推「取口罩兼續訂」

「口罩實名制 2.0」，預計推出「取口罩兼續訂下一輪」的新功能，行政院數位政委唐鳳，也趁清明連假訪視萊爾富北市正忠店，進行封測測試，希望下一波新功能能早日上線。

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(中時電子報)