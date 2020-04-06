網路張貼流傳「刀架陳時中脖子上」男子，經刑事局偵查第九大隊追查後發現巴哈姆特轉貼文者ARKTW，真實身分為一名許姓男子，已經將他約談到案，目前在臺中市警察局製作筆錄中。

警方初步調查，許姓男子供稱他也是轉載Dcard之文章，並非他原創，亦不認識微信群組內的任何陸生。警方說，將針對許姓男子供稱查證，並持續約詢相關人士、溯源追查中。

一名自稱在台灣某大學就讀的陸生，3日在社群媒體Dcard貼出多張截圖，顯示某些陸生對台灣詆毀中傷的言論。

根據他的截圖，這些陸生的激烈言論包括「刀架陳時中脖子上」、「陳時中肯定是遺傳病」、「真想把陳時中按到地板上摩擦」、「所以這次就讓台灣大爆發吧」。

對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今早在例行記者會上表示，有關假訊息和恐嚇言論，警方一定會出面處理，他們也會去了解實際狀況，並強調「所有人的人身安全，都應該在台灣這塊土地上受到保護」。

(中時電子報)