隨著新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心4月2日宣布即日起，除非基於法規、解釋病情及醫療需求三個原則，醫院禁止探視。為避免醫院醫護人員及就醫民 眾受病毒侵襲，苗栗縣衛生局6日傍晚宣布，已從4月3日起就提高醫院防疫標準，全面限制探病。

苗栗縣衛生局表示，依照中央流行疫情指揮中心統計，境外確診個案數攀升，其中無症狀者約佔5％。專家指出，患者在無症狀期間，體內依然存在病毒，曾有病患長達2周時間都未出現症，有些人在症狀前就被篩檢出來，也有人篩檢後才出現症狀。

衛生局指出，為避免無症狀感染者成為防疫破口，崩壞醫療量能，中央流行疫情指揮中心於4月2日宣布醫院禁止探視。苗栗縣衛生局接獲指示，隨即連繫轄內6家急救責任醫院及其餘9家非急救責任醫院，從4月3日配合實施全面門禁管制，除有下列情事外，禁止探病。

首先是基於法規需要，必須由家屬親自簽署特定同意書或文件，其次是基於病情解釋需要，可由院方通知家屬到院，第三是基於醫療需求，像是患者面臨重大醫療處置時，必須隨時有家屬在旁等候，或是做胃鏡麻醉時，甦醒階段必須 有家屬陪同等，直到疫情威脅緩解，依中央指示解禁。

徐耀昌縣長指出，為維護縣民鄉親與醫護人員疫期的健康安全，中央流行疫情指揮中心祭出人員進出醫院管制措施，衛生局及醫院嚴正佈署，請民眾配合與體諒。

衛生局再次呼籲，民眾在防疫期間應避免進出醫院，如有親友住院，請以電話或視訊關懷，呼應「科技探病、心意不打烊」，傾全民之力，消弭院內感染風險、保障安全就醫環境。縣內的15家醫院自4月3日起全面禁止訪客探病，請配合各醫院公告訊息或先事前連繫醫院。

(中時 )