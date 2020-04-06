日前中央流行疫情指揮中心宣布，從9日起口罩改為14天9片，數量較現行7天3片增加，經濟部6日傍晚在臉書上發文表示，民眾可以取得更多的口罩，這要歸功於口罩業者日夜趕工，且為了顧及醫護人員安全，正在加緊增設N95口罩產線。

經濟部指出，口罩產量能夠一直提升，是因為新增的第一波60條產線開始生產，第二波30條產線也提早完工上線。經濟部還確保每天生產2000萬片口罩的原物料供應無虞，民眾使用的平面口罩，本週要挑戰1500萬片日產能，同樣的原物料還會用在醫護用的N95口罩上。N95的熔噴布用量大約是平面口罩的3～4倍，所以兩種口罩的產能，會依照疫情發展來動態調整。

另外，為了支持第一線的醫護人員，我們還再增加2條#綁帶式外科手術口罩的產線，滿足前線防疫人員的需求。經濟部還提醒，要拿到9片口罩就必須在6日晚上8點前繳費，接下來才能順利拿到口罩。

貼文連結：https://www.facebook.com/watch/?v=255189515654553

臉書原文：

口罩預購最大的秘密，就是記得繳費的才有口罩，沒繳費就沒口罩。第三輪口罩預購，這次可以拿14天份的9片，因為口罩量足夠，這次一樣不用抽，預購就有。

但是，繳費期限只到今晚（4/6）20:00，千萬別忘記轉帳付費喔！口罩產量能夠一直提升，是因為新增的第一波60條產線開始生產，第二波30條產線也提早完工上線。

經濟部還確保每天生產2000萬片口罩的原物料供應無虞。大家使用的平面口罩，本週要挑戰1500萬片日產能，同樣的原物料還會用在醫護用的N95口罩上。N95的熔噴布用量大約是平面口罩的3-4倍，所以兩種口罩的產能，會依照疫情發展來動態調整。

另外，為了支持第一線的醫護人員，我們還再增加2條#綁帶式外科手術口罩的產線，滿足前線防疫人員的需求。

不只台灣，全世界的醫護人員都需要我們的支持，謝謝他們站在第一線，冒著極大的風險救助人命，我們也要用台灣製造的實力，努力為醫護人員提供後勤支援。

(工商 )