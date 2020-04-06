新冠肺炎來勢洶洶，全球不少國家都傳出疫情，全民繃緊神經做好防疫工作。日前疫情指揮中心指揮官陳時中建議「室內保持1.5 公尺、室外1公尺的社交距離。」究竟這最佳社交距離又是多遠呢?《中時電子報》(6日)邀請到地表最強「舞棍阿伯」葉復台，為我們解析與親自示範社交最美距離。現場他嗨跳自創防疫之歌為國人打氣加油，更是自爆「疫情影響大，商演損失至少5成以上。」

疫情衝擊大！「舞棍阿伯」自爆商演銳減5成以上。(照片/ 游定剛 拍攝)

頂著招牌獅子頭、穿著合身閃亮舞衣，現年73歲的「舞棍阿伯」葉復台，鏡頭前嗨跳秀舞技，賣力喊著口號，舉手投足超接地氣。為保持最佳社交距離，他現場更是臨時起意與中時小編跳起雙人「舞棍舞」，逗樂在場工作人員，阿伯更是讚小編「有天分，打80分。」

「舞棍阿伯」與《中時》小編跳雙人「舞棍舞」。(照片/ 游定剛 拍攝)

針對疫情指揮中心建議最佳社交距離為何?葉復台則表示「男女雙手臂拉開的距離就可以。」記者詢問「疫情嚴峻，還適合跳社交、國標舞嗎?」葉則透露「這要看舞蹈科目，像探戈、華爾滋和舞伴間零距離目前不適合，像拉丁方面，倫巴、恰恰恰與舞伴是有距離、手拉開伸直較適合，排舞則是男女不需牽手，也會保持距離。」

「舞棍阿伯」更是自爆「疫情影響很大，很多商演活動、舞蹈教學都延後，甚至直接取消，損失至少5成以上」阿伯更是呼籲粉絲「疫情敏感時期，可減少出遠門或人潮眾多的地方，能盡量在家就在家，相信這波疫情很快過去，大家一定要有信心。」

(中時電子報)