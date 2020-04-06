新北市鶯歌尖二公園設施老舊，未合乎政府明訂安全規章，孩童不愛玩，且還有公安疑慮，公園旁的YouBkie站還設在馬路旁，整體設計都讓民眾抱怨連連，新北市議員蘇泓欽認為該公園應重新改造；新北市鶯歌區公所回應，該公園年限較久，他們會在3月內重整設施，改善當地休憩品質。

新北市鶯歌尖二公園許多遊具相當老舊，設計也過於單調，就連溜滑梯下方都沒有護墊，小朋友若一個不小心，恐導致受傷，讓家長看了都很不放心。

民眾陳先生說，他就住在公園附近，但因為遊具又老又舊，去了幾次連孩子都沒興趣再玩了，她只好帶小朋友到比較遠的公遊玩，希望政府能做改造，讓尖二公園的人氣重新回來。

新北市立委蘇泓欽表示，公園遊樂設施老舊、無趣又危險，長期以來接獲許多民眾抱怨，希望能協助改善，因此他邀集市府新工處、景觀處、區公所人員一起來會勘，希望將不敷使用的遊具汰舊換新。

蘇泓欽提到，除了公園遊具的問題，公園旁的YouBike站緊鄰大馬路，騎士借車、還車的時候常得面對大客車呼嘯而過，畫面險象環生，希望相關單位能將YouBike站體遷移列入公園改善計畫。

新北市鶯歌區公所回營，經建課已收到議員、民眾意見，目前已在規畫設計，同時也會向市府提出經費申請；此案將分成2部分辦理，一是將遊具全部換新，另還會將YouBike場站移至公園內，預計3個月可完成所有工程，提供當地民眾更好的休憩場域。

(中時 )