新冠疫情持續蔓延，政府防疫、經濟抒困策略持續執行。中油宣布，配合經濟部協助受COVID-19（武漢肺炎）影響發生營運困難產業事業各項紓困振興方案，中油公司辦理燃料油工業客戶油料補貼作業，客戶購油可享30％折扣，並追溯自109年4月1日起，實施至12月底。

中油指出，所生產之各式燃料油，包括0.5％低硫燃料油、甲種低硫燃料油及特種低硫燃料油等，自4月1日起至12月31日補貼期間，客戶只要到各直銷中心購油即可享公告牌價30％折扣。

以4月份0.5％低硫燃料油為例，每公秉可享補貼金額為5,435元。相關受理據點（直銷中心），請上中油全球資訊網查詢或洽「1912客服專線」詢問。

先前中油配合交通部紓困方案提供計程車油料補貼，已在3月16日起受理申請，自4月1日起至9月30日止共6個月的補貼期，按月核給受補貼計程車每輛500公升汽油、柴油或液化石油氣每公升補貼新臺幣4元，每月2000元，6個月共計1萬2000元。

(工商 )