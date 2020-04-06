瑩碩（6677）6日表示，國際臨床研究初步證實使用羥氯奎寧（Hydroxychloroquine）合併日舒（學名Azithromycin，阿奇黴素）治療，能有效清除COVID-19（新冠肺炎）病毒，該公司已積極投產，產品供應無虞，可在第一時間配合政府的防疫政策需求。

由國際知名病毒學家Didier Raoult教授主導、在法國進行的一項開放性隨機臨床試驗發現，經過為期6天的治療，將羥氯奎寧做為治療新冠肺炎病毒的單一藥物，有57％病患在第6天達到清除病毒；若將羥氯奎寧合併抗黴菌藥物阿奇黴素使用，則100％病患在第6天能完全清除病毒，治癒效果更為顯著。該項臨床研究雖為小型試驗，實際接受治療患者為20例，14例採用單一療法，6例採用合併療法，但所得結果引發包括美國川普總統在內的全球關注。

瑩碩執行長顏麟權表示，羥氯奎寧一般用在治療瘧疾、狼瘡及類風濕性關節炎，阿奇黴素則多用於治療黴漿菌肺炎或社區型肺炎，可以攻擊呼吸道中躲在生物膜裡面的細菌，並且預防感染。該二藥合併治療針對新冠肺炎，主要是能抑制病毒，目前在美國紐約執業醫師Zev Zelenko的一封公開信函中，也自述其團隊在門診治療中採取羥氯奎寧合併阿奇黴素、硫酸鋅的雞尾酒療法，對500名新冠肺炎病患進行治療，初步達到零死亡、零住院、零插管，以及低副作用的卓越療效。

顏麟權表示，瑩碩是國內唯一採用阿奇黴素懸浮液劑型生產的學名藥，有助幼童、老年人與吞嚥困難患者服用。在我國最新公布的感染臨床處置暫行指引，雖尚未建議臨床使用「羥氯奎寧＋阿奇黴素」，僅建議使用羥氯奎寧，但考量全球相關臨床試驗持續進行，該公司已積極投產，俾以能因應未來需求。

(工商 )