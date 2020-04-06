新北市長侯友宜下午到公車站視察學生搭公車有無戴口罩。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（6）日下午趁學校放學時間，特別到板橋區的公車站，了解學生搭公車有無戴上口罩，且特地上車和同學聊天，詢問連假期間有沒有到國家旅遊警示的11個景點，被問到的同學全都回答「待在家」，侯友宜表示非常滿意，新北市的同學都很自律、自重。

侯友宜表示，3天前已經要求在乘載大眾運輸一定要全面戴口罩，今天是連續假期後上班、上課的第一天，所以特別在同學已戴了一整天的口罩這個時間點，來看同學下課乘坐公車、捷運有沒有把口罩戴上。

侯友宜說，剛剛看了以後，非常肯定同學們自律、自重，都把口罩百分之百戴上，從公告開始，只要不戴口罩，可拒載也可以處罰，這三天來，新北市總共有1003件不戴口罩想上公車，有581件約六成民眾經過提醒後戴上口罩，上了公車，另外有四成不戴口罩、經勸導也不戴，就沒有搭乘大眾運輸系統。

侯指出，其中有4件因為引起爭執，報警來處理，這4件都會送衛生局判斷，如果硬要上公車，而且爭執的過程當中，確實是沒有戴口罩上了公車，雖然最後離開，但有搭乘的行為，仍然會依傳染病防治法，看行為的態樣，做適當的處罰。

侯友宜表示，在要上公車之前，公車司機就要做廣播宣導提醒，要已經告知了，還是堅持坐公車，可以通報相關單位檢舉來處理，有錄影監視器可隨時把身份查證出來，可按照傳染病防治法來開罰，只要通報，就會立即處理。

(中時 )