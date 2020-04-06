基隆市府斥資千萬將安樂三期共融式公園，打造成示範公園及兒童遊戲場。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

位於建德國小前的三期社區公園，設施老舊，市府斥資展開改造。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市政府近年盤點舊社區公園，去年選定安樂三期社區公園改建為共融式遊戲場，斥資1700萬元改善舖面、遊樂設施及植栽綠美化，市長林右昌指出，目前工程進度將近9成，預計最快4月底，基隆首座示範公園兒童遊戲場就能完工亮相。

建德國小對面的四維公園，廣大草皮與公園設施，一直以來是學生與里民休閒、運動場所，林右昌昨天與教育處長林祝里、體育場長郭台英及承包商陪同，散步視察環境改善工程現況，附近居民路過熱情向林右昌寒暄，期待公園改善能早日完成。

林右昌表示，安樂三期社區公園環境改善計畫，市府向中央爭取1100多萬元經費，進行周邊環境改善，並設置共融式遊具，截至今年三月底施工進度86.7％，他也要求監造單位注意場域地墊鋪面、設施硬體、植栽綠美化及洩水等施工細節品質。

教育處表示，工程總經費1700餘萬，自去年4月開工，包括改善南側公園設施、簡易槌球場地坪及網球場鋪面、串連公園步道，公園除原有涼亭，將運用地形特色設計地景式滑梯、沙坑、盪鞦韆、蹺蹺板、攀爬網等育樂體健設施，預計最快4月底完工。

林右昌指出，這是安樂區一座共融式公園，也將是基隆市示範公園，公園兒童遊戲場未來完成後，相信不只周邊居民與小朋友到此遊玩，慕名而來的會更多，他也會要求工程品質以高規格、嚴格標準來完成，也請市民未來能愛惜這座場域環境清潔。

(中時 )