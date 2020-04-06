國道一號林口交流道路段時常壅塞，為改善車流回堵狀況，先前規畫林口南下出口匝道禁止左轉，卻因桃園市反對而喊卡，立委洪孟楷6日邀請交通部長林佳龍到場會勘，林允諾協調新北、桃園，另針對五股至林口南向車道調整，公路總局正進行細部設計，預計年底前完成。

林口近年產業發展及人口聚集迅速，林口交流道上、下匝道車流量過大，卻因空間不足、路段車流飽和，導致嚴重壅塞。其中林口A南下匝道處，新北及桃園交通局去年3月會勘後，原決議車輛實施禁止左轉文化一路，改至文化二路再左轉，紓解文化一路跨橋直行及北上匝道車流，但因桃園部分民代反對，改為柔性勸導。

洪孟楷建議，交通部應盡速找兩市交通局協商，推動林口A南出匝道禁止左轉方案及配套措施，為兼顧地方交通，應研擬開闢高速公路聯絡道，紓解車流。

新北市議員蔡淑君指出，林口交流道塞車問題是地方頭痛問題，林口A南下匝道及文化一路段，號誌燈更始終不連貫，導致經常回堵，此外盼開放原泰山收費站便道，供緊急狀況時可通行。

林佳龍回應，將於一個月內邀集兩市研議文化一路禁左方案，另將成立跨單位小組，針對新闢聯絡道及號誌調整等問題，於三個月內進行可行性討論。

高公局補充，國道五股至林口南向車道規畫預計年底完成，盼車流能提早區分，減少林口、桃園車流交織，至於泰山轉接道至林口，則採調整車道並開放路肩，以減少主線車流回堵。

(中時 )