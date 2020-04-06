楊鎮浯縣長到金城車站了解消毒防疫作業現況。（李金生攝）

金城車站是全島消毒防疫重點地方之一。（李金生攝）

金城車站每天定時消毒，落實強化防疫作業。（李金生攝）

楊鎮浯縣長到東門菜市場了解消毒防疫作業現況。（李金生攝）

全島最大的東門菜市場是消毒防疫重點地方之一。（李金生攝）

楊鎮浯縣長今赴金寧鄉清潔隊部，替第一線環保人員加油打氣。（李金生攝）

新冠肺炎疫情全球發燒，金門鎖定將病毒阻絕於境外的大戰略。楊鎮浯縣長今（6）日宣布在東、西半島規畫公有場所異地辦公地點，並完成人員調配和事務機具整備工作，搭配啟動室內場所出入實名登記制，打造覆蓋全島的複式交叉防疫網，協力打贏這場確保金門的全民大作戰。

楊鎮浯下令人事處、教育處調查在清明假期赴台，並到過11個景區熱點的員工與師生，盡快完成列冊管理，要求自主健康管理14天：戴口罩、禁止不必要的外出、嚴格保持社交距離。若有症狀不能上班、上課者，應立即與1922聯絡或至醫療院所診療，嚴防病毒跟著登陸出現破口。

縣府也將啟動室內場所出入實名登記制，包括縣屬機關、圖書館、室內觀光景點等一律造冊管制，一旦出現疫情疑慮，可迅速回溯追蹤移動足跡，防範病毒進一步蔓延擴散。

至於民眾關心的縣府與縣屬機關、學校彈性上班部分，縣府也已展開評估和規畫作業，將視疫情整體狀況發展，隨時進行滾動性檢討和調整因應。

楊鎮浯縣長今天下午在縣環保局長楊建立、觀光處長丁健剛、車船管理處長李文堆和金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊等人陪同下，赴金城車站、東門菜市場和清潔隊部了解作業現況，並發送防疫酒精及飲料，替站在防疫第一線，夜以繼日辛苦打拚的環保人員加油打氣。

楊鎮浯強調，目前還看不到盡頭的新冠肺炎疫情，全球不停持續發燒，情況一天比一天嚴峻，期待在全體鄉親和中央、地方單位的共同努力下，全島從城區到鄉間嚴密佈防，落實和深化各項防疫作為，在滴水不漏的最高作戰準則下，齊心協力守護金門這塊淨土。

(中時 )