新冠肺炎疫情蔓延，造成許多行業衝擊、裁減人力，失業人數上升；台中市1家清潔公司，近來招募中高齡防疫清潔服務員，投入居家清潔消毒防疫工作，業者表示，防疫期間申請居家清潔消毒的社區大樓住戶數，激增2成左右，不論是減班休息或待業中的民眾，搶著應徵，但須通過考核後方能錄用。

居家美清潔公司負責人張茗富指出，很多從事服務業的中高齡民眾，因這波疫情影響，放無薪假、失業，頓時少了經濟收入，而清潔公司釋出防疫職缺，可以在這段期間協助讓沒工作的人能有份工作；防疫清潔員因應疫情期間，協助民眾居家清潔及消毒、廢棄物清理等相關防疫機制。

張茗富表示，防疫清潔員進行居家清潔工作，全程戴著口罩，不管是角落、座椅，或是門把手等，每個角落均以機器消毒，之後再用抹布好好擦過，尤其清明連假過後，很多大樓住戶已事先預約，將家裡環境徹底清潔。

甫獲得第二屆台灣義行獎的張茗富說，清潔公司創立的目的就是希望提供給弱勢、中高年齡等，一個工作賺錢的機會；全球在疫情的衝擊下，不僅政府拯救失業問題，民間當然負有義不容辭的社會責任，尋求解方讓大家可以生存，非常時期，大家共體時艱、共度難關，讓經濟逐漸好轉。

(中時 )