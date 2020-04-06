天廚菜館有國父兒子孫科的題字。（取自王瑞瑤臉書）

國劇人物的水彩畫，落款是王藍。 （取自王瑞瑤臉書）

美食家王瑞瑤在臉書爆料指出，台北最老的北方菜館-天廚菜館，擋不住肺炎疫情，四月中旬準備休息兩個月。她說，天廚是老派中餐廳的代表，也是很多故事的餐廳，包括江南案情報員陳虎門所經營，獨臂刀王王羽被襲擊的地方，國父的兒子孫科有提字相贈！她常去是因為怕失去。

王瑞瑤昨天帶媽媽去天廚吃飯，開店元老之一的邱經理帶她逛4樓的包廂，才知道50多年前紅極一時的武打明星王羽，民國70年在這𥚃被砍殺時，是邱經理背著王羽從4樓逃到1樓，背得一身是血。

4樓包廂掛的字畫很多，其中居然有國父的兒子，前行政院長孫科「精調蔬饈，藝稱天廚」的提字，是送給第一任總經理陳萬策，就是江南案情報員陳虎門的父親。

另外，牆上掛著許多國劇人物的水彩畫，落款是王藍，他以抗戰小說「藍與黑」聞名。保師傅說藍與黑曾被邵氏拍成電影，關芝琳的爸爸關山和林黛是男女主角，片子還沒拍完林黛就自殺了，所以男女主角相擁的最後一幕是替身上陣。

天廚的烤鴨靠甜麵醬調味，烤鴨餅是王瑞瑤愛的荷葉餅，厚皮有嚼勁，像她山東老爸的手感。但大多時候是點愛吃的固定菜色。王瑞瑤說，那天五人用餐，點了：

素拉皮，炸蝦球，蔥燒海參，糟溜魚片，豌豆雞絲，酸白菜炒牛肉，手擀家常炸醬麵，蔥油餅，韭菜盒，素蒸餃，牛肉餡餅，而涼拌白菜心和杏仁豆腐與炸芝麻球都是店家送的，別桌也有送。

王瑞瑤問，天廚有跟外送平台合作嗎？答案是沒有，因為不堪外送平台的三成費用，所以即使要外帶也要親自跑一趟。王瑞瑤期待疫情快快過去，所有擔心都消失不見。

(中時電子報)