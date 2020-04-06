大陸媒體報導哈爾濱飛機工業集團（HAIG），所生產的 10噸級中型多功能直升機「直20」的海軍反潛衍伸型「直20F」的圖片。新型直-20直升機，是基於美國賽考斯基S-70C-2直升機的逆向工程所研發，美國於1984年，銷給大陸一批S-70C-2，成為大陸的高原運輸主力，哈爾濱飛機集團花了近30年的時間研究並仿製。

安裝掛架，還有飛彈的直20F。(圖/weibo)

防衛部落格(Defence-Blog)報導，這型直升機稱為直-20F，專門擔任軍艦直升機，因此任務種類多樣，包括反潛戰、反水面戰、搜救、火力支援、監視、通訊中繼、後勤支援和人員運輸。

早在直-20F正式亮相之前，網路上就有出現一張055驅逐艦的直升機坪，有一架直-20的模型，顯然是測試055的直升機回收系統，也可看出解放軍海軍，對於直20F的引頸期待。

未來直-20F必然是解放軍海軍的主要直升機，在各型的巡防艦、驅逐艦、萬噸驅逐艦 和航空母艦上，都會有它的身型。

(中時電子報)